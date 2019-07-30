"Реал" - "Тоттенхэм" - 0:1 (видеообзор)

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор полуфинального поединка Кубка Ауди между мадридским "Реалом" и английским "Тоттенхэмом" (0:1). Победу "шпорам" принес гол нападающего Харри Кейна, забитый в середине первого тайма.

Видео: "Реал" - "Тоттенхэм"

Не пропустите: "Реал" сделал первое предложение по Погба. | http://soccernews.ru