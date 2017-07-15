"Реал" требует за Данило 35 миллионов евро

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"Реал" требует за Данило 35 миллионов евро

Мадридский "Реал" готов продать этим летом защитника Данило, если за него предложат 35 миллионов евро, сообщает London Evening Standard.

По сведениям издания, главным претендентом на бразильца является "Челси", однако лондонский клуб готов заплатить за правого латераля только 32 миллиона.

В прошлом сезоне 26-летний Данило сыграл за "Реал" 25 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи. 

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