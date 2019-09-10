"Реал" трогательно поздравил Модрича с 34-летием
Пресс-служба мадридского "Реала" смонтировала специальный ролик к 34-летию хорватского полузащитника клуба Луки Модрича.
В ролике клуб вспомнил все самые важные моменты из жизни футболиста.
¡Feliz cumpleaños a @lukamodric10 quien hoy cumple 34 años! #HalaMadrid pic.twitter.com/xGrjLdmhi9— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 9, 2019
Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. Всего он провел за королевский клуб 305 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 48 результативных передач. В составе клуба хавбек становился чемпионом и обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, четырехкратным победителем Лиги Чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, четырехкратным победителем клубного чемпионата мира и обладателем "Золотого мяча".
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