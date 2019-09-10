"Реал" трогательно поздравил Модрича с 34-летием

Теги реал мадридлука модрич

"Реал" трогательно поздравил Модрича с 34-летием

Пресс-служба мадридского "Реала" смонтировала специальный ролик к 34-летию хорватского полузащитника клуба Луки Модрича.

В ролике клуб вспомнил все самые важные моменты из жизни футболиста.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. Всего он провел за королевский клуб 305 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 48 результативных передач. В составе клуба хавбек становился чемпионом и обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, четырехкратным победителем Лиги Чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, четырехкратным победителем клубного чемпионата мира и обладателем "Золотого мяча".

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