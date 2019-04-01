"Реал" - "Уэска" - 3:2 (видеообзор матча)

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"Реал" - "Уэска" - 3:2 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 29-го тура Примеры между "Реалом" и "Уэской", который завершился волевой победой мадридцев со счётом 3:2.

Не пропустите: "Реал" обыграл "Уэску" в матче 29-го тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru

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