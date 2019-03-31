"Реал" - "Уэска": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры

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"Реал" - "Уэска": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры

Сегодня, 31 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Уэской".

"Реал" располагается на 3 месте в турнирной таблице Примеры, имея в активе 53 балла. "Уэска" с 22 очками занимает последнюю строчку.

Встреча пройдет на "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 21:45 (мск). Прямую видеотрансляцию матча смотрите на нашем сейте.

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