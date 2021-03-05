"Реал" уличили в незаконных выплатах Роналдо

Мадридский "Реал" несколько лет назад незаконно платил зарплату бывшему форварду команды Роналдо.

По информации Sport.es, бразилец зарабатывал 1 миллион евро в год, работая послом королевского клуба.

Однако "сливочные" предпочли платить экс-нападающему деньги без оформления трудового договора. По всей видимости, это связано с нежеланием тратиться на налоги.

Будучи футболистом, Роналдо выступал за "Реал" с 2002 по 2007 год, сыграл 177 матчей, забил 104 гола и сделал 35 ассистов.

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