"Реал" уличили в незаконных выплатах Роналдо

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"Реал" уличили в незаконных выплатах Роналдо

Мадридский "Реал" несколько лет назад незаконно платил зарплату бывшему форварду команды Роналдо.

По информации Sport.es, бразилец зарабатывал 1 миллион евро в год, работая послом королевского клуба.

Однако "сливочные" предпочли платить экс-нападающему деньги без оформления трудового договора. По всей видимости, это связано с нежеланием тратиться на налоги.

Будучи футболистом, Роналдо выступал за "Реал" с 2002 по 2007 год, сыграл 177 матчей, забил 104 гола и сделал 35 ассистов.

Не пропустите: "Реал", "Барселону" и еще два клуба Ла Лиги обязали выплатить налоговую задолженность. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Этому можно платить... Он настоящий Роналдо....

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