"Реал" уничтожил "Барселону" во втором тайме и одержал победу в Эль Классико. Рамос не мог остановить Фати, но стал лучшим в матче

Эль Классико №245. Каталонцы намеревались догнать "сливочных" по победам в истории личных встреч в Примере. Команда Зидана подходила к дерби после 2 подряд позорных поражений, все еще оставаясь лидером по потерянным очкам, но туманными перспективами своего тренера, которого испанские СМИ уже начали отправлять в отставку. "Блаугранас" не забили ни одного гола за 2 предыдущих матча против Мадрида и рисковали повторить 62-летний антирекорд, если бы это случилось в третий раз подряд. Простенькая 3-ходивка "Реала" сразу же создала быстрый гол. Начо нашел зону справа на половине поля хозяев. Бензема разрезал линии передачей, а Вальверде, неожиданно ворвалс на позицию правого инсайда, эффектно перебросив Нето. Но радость Мадрида длились всего 4 минуты. И снова тот же край, только левый каталонский. Месси забросил на левой защитника. Альба избежал офсайда и простелил, а Фати расстрелял Куртуа вплотную – защитники остались статистами в этом эпизоде. 1:1. Сразу после этого был Супермомент у Месси, но Куртуа показал, почему он в списке лучших голкиперов мира прямо сейчас.

Несколько раз классно продирался по левому флангу Винисиус, но в штрафной его подводило последнее решение. Месси неожиданно для себя выступал в роли глубокого плеймейкера, который раскручивает атаки слева или по центру, но может и ворваться во владение Куртуа. Такого активного Лео мы не видели очень давно. Впрочем, Куману это не особо помогло. "Реал" больше владел мячом, а "Барса" очень хотела, но не очень могла подловить соперника на потерях. На поле был активный ничейный матч равных команд, ничьи козырь не перевешивают друг друга. Фати раза 3 просто уничтожал оборону Зидана, но меткость подводтла и его, и партнеров. Вы можете сколько угодно расписывать тактические схемы, но когда на поле такие супермены, как Рамос, все может посыпаться в любой момент. Серхио еще в первом тайме едва не заработал пенальти, а после перерыва заставил Лангле схватить себя за футболку и реализовал приговор с 11 метров с убийственной уверенностью. Зачем француз это делал, не понятно – эпизод этого не требовал. Но так вышло! Испанский защитник просто и легко выполнил роль Роналду в команде. "Реалу" иногда так не хватает харизмы, которая указывала бы на "галактичность" в атаке.

Нужно сказать, что Зидан перевернул игру гениально: 56% владения до перерыва делало уязвимым его "Реал", "Барсы" 4 раза очень опасно била в створ. А на 2 тайм вышла уже команда команда с более хитрым нравом – Мадрид согласился на процентов 40% контроля, зато уменьшил количество угроз и начал разрывать оппонента. Только Нето сохранял интригу до последнего – то двойной сейв за секунду, то нейтрализация убийственного выстрела Рамоса. После матча Зизу просто посмеялся над всеми слухами о своей отставке. А Модрич в конце встречи окончательно стирер из памяти позор против "Шахтера" в ЛЧ своим издевательским голом. Воплощением матча стала желтая карточка Месси в конце игры! Ну а "Реал" поздравляем из заслуженными 3 очками!

Зидан переиграл Кумана, но без фарта не обошлось

Час ужаса для Мадрида, который надо было перетерпеть – именно так можно описать часть матча! Это немного напоминало "Шахтер" в ЛЧ, защита "сливочных" не выдерживала забегов Фати, королевских передач Месси, но в остальном... в принципе все. Рамоса, Крооса, Винисиуса и Бензема с первых минут хватило, чтобы предотвратить повторения катастрофы, и отдых им очень помог. "Барселона" парила на своей воздушном шаре имени двух звезд (Месси и его преемника), но оказалось, что этот самый шар легко было проколоть. И когда "блаугранас" сдулись, на поле были только отчаянные, но жалкие попытки Кумана спасти матч. Тройная замена в районе 80 минуты только облегчила дело сопернику. У Гризманн за 10 минут лишь 1 контакт с мячом. Дембеле запомнился только тем, что привез момент для гостей. Другие "джокеры" тоже особых комментариев не заслужили. "Реал" давил, отдав мяч, и был до неприличия хорош ближе к концу встречи. Можно говорить, что Рамоса не очень-то дернули за футболку, всматриваться в фантомный фол Каземиро против Месси, хотя бразильский опорник сыграл прежде всего в мяч, а все, что дальше, не важно. Но это только отвлекает от сути. Даже по качеству моментов "Реал" был вдвое лучшим (3,21 на 1,57 по xG). План Зидана, который не проиграл ни одного Классико на "Камп Ноу" (3 победы, 3 ничьи), царил в решающей части матча. "Барселона" не знала, что делать с мячом, команда совсем не ожидала такой "подставы" от соперника. Ну а медленная защита команды Кумана вообще не поражала, особенно при контрударах, которые уничтожали в первую очередь Пике и Альбу.

Разнос в Лиге Чемпионов пошел на пользу "Реалу"

Для "Реала" был очень полезен разнос от "Шахтера". Команда Зидана и тогда по сути отыгралась, хвала сербском судьи за отвагу зафиксировать пассивный офсайд, который отменил ничью, ведь далеко не каждый рефери пошел бы против гранда в таких неоднозначных условий (да и позор Винисиусу, который смотрел футбол вместо того, чтобы выбежать из фазы активного офсайда). Этот характер и безумное мужество в субботу вновь стали ключевыми. Как команда "Реал" помощнее, конечно! Победа в прошлом сезоне – это не только дело рук рефери, как бы ни пытались упростить и приуменьшить значимость ситуации директора, игроки и фанаты "Барселоны". Без особой глубины (травмы звезд, отсутствие активной трансферной кампании) состава решающими становятся мелочи и ментальность. Рамосу и Модричу на двух 69 лет, это на 5 больше, чем Альбе с Пике. Однако каталонцы выглядели игроками сборной ветеранов, а обладатель Золотого мяча и защитник, у которого регулярно вселяется Роналду, показали способность быть чемпионами. Рамос упустил Фати в первом голе, однако стал безусловным игроком матча. Эта его способность становиться форвардом просто феноменальная – никто не попадал в ворота больше этого защитника (3, у Месси 2 прицельных удара)! Можно сколько угодно критиковать Серхио за какие-то противоречивые моменты, но так могут только поистине крутые футболисты.