"Реал" уничтожил "Леганес", "Бетис" дожал "Сельту"

Завершились ещё два матча 11-го тура испанской Примеры.

"Бетис" на последних минутах вырвал победу над "Сельтой" со счётом 2:1.

"Бетис" – "Сельта" - 2:1

Голы: 1:0 – 8 Эмерсон, 1:1 – 70, пенальти Аспас, 2:1 – 90 Фекир.

"Бетис": Роблес, Эмерсон, Манди, Феддаль, Морено, Хоакин (Гуардадо, 62), Гутьеррес (Морон, 71), Фекир, Каналес, Бартра (Лайнес, 79), Иглесиас.

"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Жунка, Айду, Мальо, Бельтран, Рафинья (Фернандес, 87), Лоботка, Денис Суарес (Бермехо, 86), Санти Мина (Мендес, 46), Аспас.

А мадридский "Реал" разгромил "Леганес", отгрузив сопернику пять безответных мячей. Отметим, что дебютный гол забил сербский форвард "бланкос" Лука Йович.

"Реал" – "Леганес" - 5:0

Голы: 1:0 – 7 Родриго, 2:0 – 8 Кроос, 3:0 – 24, пенальти Рамос, 4:0 – 69, пенальти Бензема, 5:0 – 90 Йович.

"Реал": Куртуа, Рамос, Варан, Марсело, Карвахаль, Вальверде (Иско, 75), Кроос (Модрич, 62), Азар, Каземиро, Родриго, Бензема (Йович, 70).

"Леганес": Сориано, Авазьем, Омеруо, Бустинса (Росалес, 72), Родригес (Ресио, 56), Оскар Родригес (Руибаль, 66), Ривера, Сильва, Тарин, Эн-Несири, Брэйтуэйт.

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