"Реал" уничтожил "Леганес", "Бетис" дожал "Сельту"
Завершились ещё два матча 11-го тура испанской Примеры.
"Бетис" на последних минутах вырвал победу над "Сельтой" со счётом 2:1.
"Бетис" – "Сельта" - 2:1
Голы: 1:0 – 8 Эмерсон, 1:1 – 70, пенальти Аспас, 2:1 – 90 Фекир.
"Бетис": Роблес, Эмерсон, Манди, Феддаль, Морено, Хоакин (Гуардадо, 62), Гутьеррес (Морон, 71), Фекир, Каналес, Бартра (Лайнес, 79), Иглесиас.
"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Жунка, Айду, Мальо, Бельтран, Рафинья (Фернандес, 87), Лоботка, Денис Суарес (Бермехо, 86), Санти Мина (Мендес, 46), Аспас.
А мадридский "Реал" разгромил "Леганес", отгрузив сопернику пять безответных мячей. Отметим, что дебютный гол забил сербский форвард "бланкос" Лука Йович.
"Реал" – "Леганес" - 5:0
Голы: 1:0 – 7 Родриго, 2:0 – 8 Кроос, 3:0 – 24, пенальти Рамос, 4:0 – 69, пенальти Бензема, 5:0 – 90 Йович.
"Реал": Куртуа, Рамос, Варан, Марсело, Карвахаль, Вальверде (Иско, 75), Кроос (Модрич, 62), Азар, Каземиро, Родриго, Бензема (Йович, 70).
"Леганес": Сориано, Авазьем, Омеруо, Бустинса (Росалес, 72), Родригес (Ресио, 56), Оскар Родригес (Руибаль, 66), Ривера, Сильва, Тарин, Эн-Несири, Брэйтуэйт.
Не пропустите: "Атлетик" разгромил "Эспаньол" в 11-м туре Примеры. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Манчестер Юнайтед" переиграл "Челси" и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги
-
Буффон повторил исторический рекорд Дель Пьеро
-
"Ливерпуль" и "Арсенал" забили 10 голов на двоих в матче Кубка Лиги, в серии пенальти выиграла команда Клоппа
-
Серхио Рамос повторил рекорд Месси
-
Киевское "Динамо" выбило "Шахтёр" из Кубка Украины
Лента новостей
-
Дортмундская "Боруссия" вышла в 1/8 финала Кубка Германии и другие результаты
-
"Монако" Головина пробился в 1/8 финала последнего в истории Кубка Французской Лиги
-
1
"Реал" уничтожил "Леганес", "Бетис" дожал "Сельту"
-
1
Гол Роналду принёс "Ювентусу" победу над "Дженоа" и другие результаты 10-го тура Серии А
-
1
"Манчестер Юнайтед" переиграл "Челси" и вышел в 1/4 финала Кубка Лиги
-
Буффон повторил исторический рекорд Дель Пьеро
-
1
"Ливерпуль" и "Арсенал" забили 10 голов на двоих в матче Кубка Лиги, в серии пенальти выиграла команда Клоппа
-
Глушаков прокомментировал свой гол почти с центра поля
-
1
Серхио Рамос повторил рекорд Месси
-
"Атлетик" разгромил "Эспаньол" в 11-м туре Примеры
-
Осорио заявил о желании остаться в "Зените"
-
1
Киевское "Динамо" выбило "Шахтёр" из Кубка Украины
-
1
"Наполи" упустил домашнюю победу над "Аталантой"
-
"Валенсия" и "Севилья" сыграли вничью, "Леванте" оказался сильнее "Реал Сосьедада"
-
ПСЖ объявил о продлении контракта с Верратти
-
Семак подвёл итоги матча с "Томью"
-
"РБ Лейпциг" и "Вердер" благодаря разгромным победам пробились в 1/8 финала Кубка Германии
-
"Зенит" разгромил "Томь" в Кубке России благодаря голам четырёх разных россиян
-
1
Гончаренко прокомментировал победу над "Уфой"
-
1
Гвардиола: "Не сомневаюсь, что "Барселона" подготовит место для статуи Месси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|22
|2
|Гранада
|10
|20
|3
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|4
|Севилья
|11
|20
|5
|Реал Сосьедад
|11
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Осасуна
|10
|14
|9
|Леванте
|11
|14
|10
|Валенсия
|11
|14
|11
|Реал Вальядолид
|11
|14
|12
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|13
|Хетафе
|10
|13
|14
|Алавес
|11
|12
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5