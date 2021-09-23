"Реал" уничтожил "Мальорку" и снова возглавил Ла Лигу

Теги реал мадридмальоркавильярреалэльче

"Реал" уничтожил "Мальорку" и снова возглавил Ла ЛигуФото: твиттер "Реала"

В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги "Реал" разгромил "Мальорку".

Мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу, опережая "Атлетико" на два очка.

"Реал" Мадрид - "Мальорка" 6:1

Голы: Бензема, 3 - 1:0, Асенсио, 24 - 2:0, Ли Кан Ин, 25 - 2:1, Асенсио, 29 - 3:1, Асенсио, 55 - 4:1, Бензема, 78 - 5:1, Иско, 84 - 6:1

"Реал": Куртуа, Начо (Сантос, 80), Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес, Вальверде, Камавинга (Антонио Бланко, 60), Бензема (Йович, 80), Асенсио (Иско, 72), Винисиус Жуниор, Родриго (Васкес, 72).

"Мальорка": Рейна, Састре, Вальент, Гайя (Коста, 59), Оливан, Батталья, Фебас (Санчес, 59), Кубо (Баба, 46), Ли Кан Ин, Лаго Джуниор (Жорди Мбоула, 76), Хопп (Пратс, 59).  


"Вильярреал" - "Эльче" 4:1

Голы: Пино, 5 - 1:0, Мохика, 19 - 1:1, Тригерос, 39 - 2:1, Данджума, 60 - 3:1, Альберто Морено, 90 - 4:1

"Вильярреал": Асенхо, Марио Гаспар, Манди, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 46), Капу, Парехо, Тригерос (Коклен, 75), Пино (Мойсес Гомес, 53), Пако Алькасер (Диа, 75), Данджума (Альберто Морено, 86).

"Эльче": Касилья, Барраган (Милья, 82), Роко, Диего Гонсалес, Мохика, Хосан, Марконе (Гути, 64), Фидель (Пасторе, 64), Гумбау (Маскарель, 64), Лукас Перес (Бенедетто, 69), Каррильо.

Читайте также: "Севилья" разобралась с "Валенсией", "Эспаньол" переиграл "Алавес". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Вест Хэм" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка лиги, "Арсенал" прошел "Уимблдон"

"Вест Хэм" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка лиги, "Арсенал" прошел "Уимблдон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов