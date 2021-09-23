"Реал" уничтожил "Мальорку" и снова возглавил Ла Лигу
Фото: твиттер "Реала"
В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги "Реал" разгромил "Мальорку".
Мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу, опережая "Атлетико" на два очка.
"Реал" Мадрид - "Мальорка" 6:1
Голы: Бензема, 3 - 1:0, Асенсио, 24 - 2:0, Ли Кан Ин, 25 - 2:1, Асенсио, 29 - 3:1, Асенсио, 55 - 4:1, Бензема, 78 - 5:1, Иско, 84 - 6:1
"Реал": Куртуа, Начо (Сантос, 80), Алаба, Милитао, Мигель Гутьеррес, Вальверде, Камавинга (Антонио Бланко, 60), Бензема (Йович, 80), Асенсио (Иско, 72), Винисиус Жуниор, Родриго (Васкес, 72).
"Мальорка": Рейна, Састре, Вальент, Гайя (Коста, 59), Оливан, Батталья, Фебас (Санчес, 59), Кубо (Баба, 46), Ли Кан Ин, Лаго Джуниор (Жорди Мбоула, 76), Хопп (Пратс, 59).
"Вильярреал" - "Эльче" 4:1
Голы: Пино, 5 - 1:0, Мохика, 19 - 1:1, Тригерос, 39 - 2:1, Данджума, 60 - 3:1, Альберто Морено, 90 - 4:1
"Вильярреал": Асенхо, Марио Гаспар, Манди, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 46), Капу, Парехо, Тригерос (Коклен, 75), Пино (Мойсес Гомес, 53), Пако Алькасер (Диа, 75), Данджума (Альберто Морено, 86).
"Эльче": Касилья, Барраган (Милья, 82), Роко, Диего Гонсалес, Мохика, Хосан, Марконе (Гути, 64), Фидель (Пасторе, 64), Гумбау (Маскарель, 64), Лукас Перес (Бенедетто, 69), Каррильо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14