"Реал" уничтожил "Шахтер" в матче Лиги чемпионов в Киеве

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" на выезде разгромил донецкий "Шахтер". Встреча состоялась в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Победу королевскому клубу принес дубль Винисиуса Жуниора, голы Родриго Гоэса и Карима Бензема, а также автогол Сергея Кривцова.

"Шахтер" Украина – "Реал" Испания - 0:5 (0:1)

Голы: Кривцов, 37 (автогол) - 0:1, Винисиус Жуниор, 51 - 0:2, Винисиус Жуниор, 56 - 0:3, Родриго, 64 - 0:4, Бензема, 90+1 - 0:5

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 75), Алан Патрик (Степаненко, 79), Соломон (Маркос Антонио, 46), Майкон, Педриньо, Тете (Марлос, 46), Фернандо Педро (Мудрик, 74).

"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Менди (Марсело, 69), Модрич (Камавинга, 78), Кроос (Вальверде, 78), Каземиро, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 78).

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