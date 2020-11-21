"Реал" упустил победу над "Вильярреалом"

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"Реал" упустил победу над "Вильярреалом"

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" и "Реал" сыграли вничью со счетом 1:1. В начале встречи счет открыл Мариано Диас, но во втором тайме "подводников" от поражения спас Жерар Морено.

"Реал" остался на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков. "Вильярреал" с 19 очками по-прежнему занимает вторую позицию.

"Вильярреал" – "Реал" Мадрид - 1:1 (0:1)
Голы: Мариано Диас, 2 - 0:1, Жерар Морено, 76 (с пенальти) - 1:1

"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Марио Гаспар (Пенья, 89), Педраса (Пино, 61), Тригерос (Эступиньян, 61), Парехо, Иборра, Мойсес Гомес (Кубо, 89), Бакка (Чуквуэзе, 61), Жерар Морено.

"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Начо, Карвахаль, Эдегор (Иско, 65), Кроос, Васкес, Модрич, Азар (Винисиус Жуниор, 65), Мариано Диас (Асенсио, 85).

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