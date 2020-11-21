"Реал" упустил победу над "Вильярреалом"
В матче 10-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" и "Реал" сыграли вничью со счетом 1:1. В начале встречи счет открыл Мариано Диас, но во втором тайме "подводников" от поражения спас Жерар Морено.
"Реал" остался на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 17 очков. "Вильярреал" с 19 очками по-прежнему занимает вторую позицию.
"Вильярреал" – "Реал" Мадрид - 1:1 (0:1)
Голы: Мариано Диас, 2 - 0:1, Жерар Морено, 76 (с пенальти) - 1:1
"Вильярреал": Асенхо, Альбиоль, Пау Торрес, Марио Гаспар (Пенья, 89), Педраса (Пино, 61), Тригерос (Эступиньян, 61), Парехо, Иборра, Мойсес Гомес (Кубо, 89), Бакка (Чуквуэзе, 61), Жерар Морено.
"Реал": Куртуа, Менди, Варан, Начо, Карвахаль, Эдегор (Иско, 65), Кроос, Васкес, Модрич, Азар (Винисиус Жуниор, 65), Мариано Диас (Асенсио, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14