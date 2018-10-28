"Реал" установил 16-летний антирекорд

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Реал" крупно проиграл "Барселоне" со счетом 1:5.

Стоит отметить, что королевский клуб в четвертый раз подряд проиграл в гостевых матчах в этом сезоне. Ранее "сливочные" уступили "Севилье" (0:3), ЦСКА (0:1) и "Алавесу" (0:1).

Подобная неудачная выездная серия стала для "Реала" первой с 2002 года.

Не пропустите: Счастливый день Суареса: "Барселона" без Месси разгромила "Реал" в Эль Класико. | http://soccernews.ru