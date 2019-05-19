"Реал" установил антирекорд по числу очков отставания от "Барселоны"

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"Реал" установил антирекорд по числу очков отставания от "Барселоны"

В матче 38-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле проиграл "Бетису" со счетом 0:2.

Таким образом, королевский клуб финишировал на третьем месте, отстав от чемпиона страны "Барселоны" на 18 очков. Это отставание "Реала" от "Барселоны" является рекордным в истории.

При этом, отрыв "Барселоны" от "Реала" может еще и увеличиться, так как каталонцы играют с "Эйбаром" в 38-м туре.

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Я за Реал...но отрицать очевидные вещи глупо...за последние лет 20 Барсе по игре нет равных и они всегда фавориты в каждом сезоне и с любым противником!

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Крош
Крош

Раздвоение личности?

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петушалду
петушалду

Всё только начинается... С системой VAR, «РыГал» и ЗидаУн только на пути новых рекордов )))))

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