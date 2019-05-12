"Реал" установил клубный антирекорд в 21 веке

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"Реал" установил клубный антирекорд в 21 веке

В 37-м туре испанской Примеры "Реал" проиграл "Реал Сосьедаду" (1:3).

Таким образом, "сливочные" уже в 11-й раз проиграли в этом сезоне Примеры. Как сообщает Gracenote Live, это худший показатель мадридского клуба в 21-м веке.

Кроме того, "Реал" впервые с сезона-1998/99 потерпел 17 поражений в сезоне во всех турнирах.

За тур до конца чемпионата "Реал" идет на третьей позиции.

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Комментарии

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«Real + VАR = ноль . Это конец!»
«Real + VАR = ноль . Это конец!»

зидун продолжает творить историю )))

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МАДРИД
МАДРИД

С VAR и без заряженных судей не видать нашему клубу побед! Не первые даже в Мадриде. 11 поражений за сезон, днищенский результат, остаётся наяривать на купленные чашки ЛЧ. Верните Солари!!!

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