"Реал" установил клубный антирекорд в Лиге Чемпионов

В рамках Лиги Чемпионов "Реал" сыграл вничью с "Брюгге" (2:2).

Напомним, что в прошлом туре "Реал" проиграл ПСЖ (0:3) и в последнем для себя матче прошлого розыгрыша турнира уступил "Аяксу" (1:4).

Таким образом, мадридский клуб впервые в своей истории пропустил два и более голов в трех матчах Лиги Чемпионов кряду.

После двух туров групповой стадии ЛЧ "Реал" имеет 3 очка и занимает в группе последнее место.

Читайте также: Голы Рамоса и Каземиро помогли "Реалу" избежать поражения в матче с "Брюгге". | http://soccernews.ru