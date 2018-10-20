"Реал" установил клубный рекорд по количеству сыгранных минут без забитых голов
Мадридский "Реал" продолжает свою безголевую серию.
Как сообщает Opta, "сливочные" не поражали ворота соперников на протяжении 465 минут (предыдущий рекорд 464 минуты) и это самый длинный безголевой отрезок в истории клуба.
Отметим, что рекорд продолжал обновляться в матче с "Леванте" и остановился на отметке в 480 минут.
"Реал" не забивал голы в матчах с "Севильей", "Атлетико", ЦСКА и "Алавесом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11