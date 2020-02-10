"Реал" установил клубный рекорд в Примере

Мадридский "Реал" продолжает удивлять надёжной игрой в обороне в текущем розыгрыше Примеры.

В 23 турах испанского чемпионата "бланкос" пропустили только 14 голов.

Как сообщает Opta, это лучший результат в истории королевского клуба - никогда ранее на счету команды не было меньше пропущенных мячей за указанный период.

Напомним, что "Реал" лидирует в Примере, опережая "Барселону" на три очка.

Не пропустите: Бензема стал лучшим ассистентом в истории "Реала". | http://soccernews.ru