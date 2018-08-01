"Реал" установил контакты с двумя звездами АПЛ

Мадридский "Реал" установил контакты с двумя звездными игроками английской Премьер-Лиги, информирует El Pais.

Так, по сведениям источника, "сливочные" вышли на связь с вингером "Ливерпуля" Мохамедом Салахом и форвардом лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейном. Однако оба футболиста уже сообщили королевскому клубу, что на данный момент не рассматривают варианты со сменой команд.

Напомним, Лопетеги оценил игру "Реала" в первом матче под его руководством. | soccernews.ru