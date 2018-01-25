"Реал" установил личный антирекорд

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"Реал" установил личный антирекордУступив в ответном матче 1/4 финала кубка Испании "Леганесу", мадридский "Реал" установил личный антирекорд.

Так, до вчерашнего вечера ни разу в своей истории королевский клуб не прекращал борьбу за второй по значимости национальный трофей после того, как одержал победу в первом поединке.

Напомним, Рамос выступил с поддержкой Зидана. | soccernews.ru

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