Уступив в ответном матче 1/4 финала кубка Испании "Леганесу", мадридский "Реал" установил личный антирекорд.

Так, до вчерашнего вечера ни разу в своей истории королевский клуб не прекращал борьбу за второй по значимости национальный трофей после того, как одержал победу в первом поединке.

Напомним, Рамос выступил с поддержкой Зидана. | soccernews.ru