"Реал" установил новый рекорд Лиги Чемпионов

Мадридский "Реал" в очередной раз переписал историю Лиги Чемпионов, сообщает Opta.

"Сливочные" стали первой командой, которая преодолела групповой этап главного еврокубка 29 раз.

Королевский клуб ни разу не вылетал из ЛЧ без выхода в плей-офф. Только в сезоне 1996/97 "бланкос" не играли в турнире из-за провала в Примере и занятого итогового шестого места.

Напомним, что "Реал" является 13-кратным победителем Лиги Чемпионов. Это также рекордный показатель.

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