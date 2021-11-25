"Реал" установил новый рекорд Лиги Чемпионов

Фото твиттер "Реала"

Мадридский "Реал" досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов-2021/22.

"Сливочные" после разгромной победы над "Шерифом" (3:0) в среду точно не опустятся ниже второго места в группе.

"Реал" стал первой командой, которой удалось пробиться в 1/8 финала ЛЧ в 19 сезонах подряд, сообщает Opta.

Напомним, что "бланкос" выигрывали главный еврокубок рекордные 13 раз.

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