"Реал" установил очередное достижение в Ла Лиге

Мадридский "Реал" установил очередное достижение в текущем розыгрыше Ла Лиги, информирует El Mundo Deportivo.

Так, отличившись голом в воротах "Леванте" во вчерашнем матче, капитан королевского клуба Серхио Рамос стал уже 15-м игроком своей команды, который забивал в нынешнем сезоне в чемпионате. По этому показателю ни один из клубов Ла Лиги не может соперничать с действующим чемпионом страны.

Напомним, Рамос повторил рекорд Месси. | soccernews.ru