"Реал" установил очередное достижение в Ла Лиге

Теги серхио рамосреал мадрид

"Реал" установил очередное достижение в Ла ЛигеМадридский "Реал" установил очередное достижение в текущем розыгрыше Ла Лиги, информирует El Mundo Deportivo.

Так, отличившись голом в воротах "Леванте" во вчерашнем матче, капитан королевского клуба Серхио Рамос стал уже 15-м игроком своей команды, который забивал в нынешнем сезоне в чемпионате. По этому показателю ни один из клубов Ла Лиги не может соперничать с действующим чемпионом страны.

Напомним, Рамос повторил рекорд Месси. | soccernews.ru

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4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
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11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
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