Мадридский "Реал" установил рекорд Лиги Чемпионов по количеству выходов подряд в полуфинальную стадию турнира.

Так, победа в двухматчевом противостоянии над туринским "Ювентусом" стала для королевского клуба восьмой подряд в рамках 1/4 финала ЛЧ. Это достижение "сливочных" стало лучшим в истории самого престижного клубного европейского турнира.

Напомним, сегодня "Реал" уступил "Ювентусу" со счетом 1:3. | soccernews.ru