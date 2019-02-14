"Реал" установил рекорд Лиги Чемпионов
Мадридский "Реал" установил рекорд Лиги Чемпионов, сообщает Gracenote Live.
В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "сливочные" обыграли "Аякс" со счётом 2:1. Это уже седьмая подряд победа "Реала" над "Аяксом" в рамках турнира.
Данная серия в противостоянии с одним соперником является рекордной. Королевский клуб превзошёл своё же достижение (шесть побед подряд над "Баварией" с 2012 по 2018 год) и достижение "Барселоны" (шесть побед подряд над "Байером" с 2001 по 2015 год).
Не пропустите: "Реал" прервал блестящую серию "Аякса". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
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|М
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|6
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|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
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|4
|Црвена Звезда
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|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
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|6
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|2
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|6
|12
|3
|Бенфика
|6
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|4
|АЕК
|6
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|Группа F
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|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
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|Лион
|6
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|Шахтер Донецк
|6
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|Хоффенхайм
|6
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|Группа G
|М
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|Реал Мадрид
|6
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|2
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|6
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|4
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|6
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|Группа H
|М
|О
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|12
|2
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|3
|Валенсия
|6
|8
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|Янг Бойз
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|4