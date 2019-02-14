Мадридский "Реал" установил рекорд Лиги Чемпионов, сообщает Gracenote Live.

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "сливочные" обыграли "Аякс" со счётом 2:1. Это уже седьмая подряд победа "Реала" над "Аяксом" в рамках турнира.

Данная серия в противостоянии с одним соперником является рекордной. Королевский клуб превзошёл своё же достижение (шесть побед подряд над "Баварией" с 2012 по 2018 год) и достижение "Барселоны" (шесть побед подряд над "Байером" с 2001 по 2015 год).

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