"Реал" установил рекорд Примеры

В рамках восьмого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл "Хетафе" со счётом 2:1.

Благодаря этой победе "сливочные" установили рекорд Примеры, выиграв 13 гостевых матчей подряд.

Стоит отметить, что "Реал" превзошёл достижение "Барселоны", которая в 2010-2011 годах побеждала в 12 играх кряду.

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