"Реал" установил рекорд Примеры

Мадридский "Реал" в очередной раз переписал историю чемпионата Испании, сообщает Bleacher Report.

Отличившийся в матче с "Гранадой" защитник Ферлан Менди стал 21-м игроком "сливочных", забивавшим в текущем розыгрыше Примеры.

Это лучший результат турнира в 21-м веке. Ни у одного клуба ранее не было более 20 футболистов с голами в чемпионате за один сезон.

Напомним, что "Реал" лидирует в первенстве, находясь в двух очках от чемпионского титула.

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