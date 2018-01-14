"Реал" установил рекорд текущего розыгрыша Примеры

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"Реал" установил рекорд текущего розыгрыша Примеры

В матче 19-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" пробил по воротам "Вильярреала" 28 раз.

Как сообщает Opta, это рекордный показатель для текущего розыгрыша Примеры.

Примечательно, что только четверть ударов игроков "Реала", то есть 7 из 28, попали в створ ворот.

Не пропустите: Роналду нанёс по воротам "Вильярреала" больше ударов, чем все игроки соперника вместе взятые. | http://soccernews.ru

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