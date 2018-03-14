"Реал" установил стартовую цену на Бэйла

Мадридский "Реал" установил стартовую цену на своего вингера Гарета Бэйла, с которым королевский клуб намерен расстаться по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям El Bernabeu, "сливочные" не планируют вступать в переговоры по валлийцу с его потенциальными покупателями, которые не готовы будут вести речь о расставании со 100 миллионами евро за футболиста.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач в 28 матчах за "Реал".

Напомним, Перес готов расстаться с Бэйлом и еще пятью основными игроками "Реала". | soccernews.ru