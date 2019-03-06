"Реал" установил три клубных антирекорда в матче с "Аяксом"

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"Реал" установил три клубных антирекорда в матче с "Аяксом"

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Аякс" на выезде разгромил мадридский "Реал" со счётом 4:1.

В этом поединке "сливочные" установили сразу три клубных антирекорда.

Во-первых, "бланкос" впервые пропустили два гола к 18-й минуте в домашнем матче Лиги Чемпионов. Во-вторых, мадридцы впервые в истории проиграли две встречи подряд на "Сантьяго Бернабеу" в самом престижном еврокубковом турнире. В-третьих, "Реал" впервые вылетел из плей-офф ЛЧ, победив в первой игре в гостях.

Не пропустите: Впервые за 68 лет "Реал" шесть раз крупно проиграл в течение одного сезона. | http://soccernews.ru

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