"Реал" установил уникальное достижение в чемпионате Испании

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"Реал" установил уникальное достижение в чемпионате Испании

Мадридский "Реал" стал первым клубом в чемпионате Испании с 2004 года, который не пропустил ни одного гола после ударов издали, сообщает Opta.

За весь сезон по воротам "Реала" 28 раз пробили с дальней дистанции. Вратарь королевского клуба Тибо Куртуа совершил 24 сейва, а второй голкипер "Реала" Альфонс Ареоля отразил четыре удара.

Напомним, что "Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании. Данный показатель является рекордным в Примере. Второе место по числу титулов занимает "Барселона" (26).

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