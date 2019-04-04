"Реал" уступает только "Уэске" по числу пропущенных голов в текущем сезоне

"Реал" демонстрирует удручающую статистику по пропущенным голам в текущем сезоне.

Как сообщает Opta, "сливочные" уже пропустили во всех турнирах нынешней кампании 60 голов.

Больше пропускает только абсолютный аутсайдер Примеры - "Уэска" (61).

Стоит отметить, что мадридцам забили столько голов в 49 матчах, а арагонцам - в 32 играх.

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