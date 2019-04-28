"Реал" уступил "Райо Вальекано" в 35-м туре Примеры (видео гола)

В рамках 35-го тура испанской Примеры "Райо Вальекано" обыграл "Реал". "Реал" так и остался на третьем месте, а "Райо Вальекано" поднялся на 19-ю строчку.

"Райо Вальекано" - "Реал" 1:0

Гол: Эмбарба (пен), 23 - 1:0

"Райо Вальекано": Гарсия, Ба, Гальвес, Тито, Морено, Суарес (Медран, 77), Агбо, Эмбарба, Посо (Трехо, 85), Бебе (Гарсия, 78), Герра.

"Реал": Куртуа, Вальехо, Варан, Карвахаль, Марсело, Кроос, Льоренте, Себальос (Браим Диас, 61), Модрич (Иско, 74), Бэйл, Диас (Васкес, 82).

Предупреждения: Вальехо (22), Модрич (28), Суарес (43), Диас (62), Карвахаль (79), Марсело (86), Агбо (90).

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