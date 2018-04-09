"Реал" утвердил приоритетного кандидата на замену Зидану

Мадридский "Реал" утвердил приоритетного кандидата на замену своему главному тренеру Зинедину Зидану, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям издания, в случае расставания со своим наставником королевский клуб предпримет попытки подписать "рулевого" "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Другими альтернативами французу считаются Йоахим Лев (сборная Германии) и Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм").

Напомним, Перес готов обменять на Гризманна хавбека "Реала". | soccernews.ru