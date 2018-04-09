"Реал" утвердил приоритетного кандидата на замену Зидану

Теги реал мадридзинедин зиданюрген клопп

"Реал" утвердил приоритетного кандидата на замену ЗидануМадридский "Реал" утвердил приоритетного кандидата на замену своему главному тренеру Зинедину Зидану, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям издания, в случае расставания со своим наставником королевский клуб предпримет попытки подписать "рулевого" "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Другими альтернативами французу считаются Йоахим Лев (сборная Германии) и Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм").

Напомним, Перес готов обменять на Гризманна хавбека "Реала". | soccernews.ru

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