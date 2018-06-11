"Реал" утвердил трех кандидатов на усиление вратарской позиции

Теги реал мадридкейлор навасян облактибо куртуаалиссон

"Реал" утвердил трех кандидатов на усиление вратарской позицииМадридский "Реал" утвердил трех кандидатов на усиление своей вратарской позиции, информирует AS.

Так, по сведениям издания, этим летом королевский клуб будет готов предпринять попытки подписать Тибо Куртуа ("Челси"), Яна Облака ("Атлетико") или Алиссона ("Рома"). На покупку нового голкипера руководство "сливочных" намерено пойти из-за своего недовольства игрой нынешнего "первого номера" команды Кейлора Наваса.

Напомним, Роберто Карлос посоветовал "Реалу" подписать звездного хавбека из АПЛ. | soccernews.ru

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