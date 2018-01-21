"Реал" уведомил Роналду, что он может подыскивать себе новую команду

Теги криштиану роналдуреал мадрид

"Реал" уведомил Роналду, что он может подыскивать себе новую командуМадридский "Реал" уведомил своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду о том, что он может подыскивать себе новую команду.

Как информирует Eurosport, в межсезонье "сливочные" планируют серьезно обновить свой состав. Ради этого, чемпионы Испании даже будут готовы расстаться со своей главной звездой, которой будет позволено уйти после проведенных в клубе девяти лет.

Ожидается, что подписать португальца будут готовы английский "Манчестер Юнайтед" и французский ПСЖ.

Напомним, Роналду выступил за продажу одного из хавбеков "Реала". | soccernews.ru

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