"Реал" уведомил Роналду, что он может подыскивать себе новую команду

Мадридский "Реал" уведомил своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду о том, что он может подыскивать себе новую команду.

Как информирует Eurosport, в межсезонье "сливочные" планируют серьезно обновить свой состав. Ради этого, чемпионы Испании даже будут готовы расстаться со своей главной звездой, которой будет позволено уйти после проведенных в клубе девяти лет.

Ожидается, что подписать португальца будут готовы английский "Манчестер Юнайтед" и французский ПСЖ.

Напомним, Роналду выступил за продажу одного из хавбеков "Реала". | soccernews.ru