"Реал" уведомил Роналду, что он может подыскивать себе новую команду
Мадридский "Реал" уведомил своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду о том, что он может подыскивать себе новую команду.
Как информирует Eurosport, в межсезонье "сливочные" планируют серьезно обновить свой состав. Ради этого, чемпионы Испании даже будут готовы расстаться со своей главной звездой, которой будет позволено уйти после проведенных в клубе девяти лет.
Ожидается, что подписать португальца будут готовы английский "Манчестер Юнайтед" и французский ПСЖ.
Напомним, Роналду выступил за продажу одного из хавбеков "Реала". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|28
|8
|Хетафе
|20
|27
|9
|Жирона
|20
|27
|10
|Эйбар
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|20
|23
|16
|Алавес
|20
|19
|17
|Леванте
|20
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|20
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|19
|11