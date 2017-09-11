"Реал" увеличит сумму отступных за Бензема до невероятной суммы

Мадридский "Реал" увеличит сумму отступных за своего форварда Карима Бензема до невероятной суммы, информирует France Football.

По сведениям издания, уже на этой неделе 29-летний нападающий подпишет со своим клубом новый контракт сроком до лета 2021-го года. Согласно соглашению, клаусула француза будет увеличена до одного миллиарда евро.

Напомним, Бензема стал четвертым вице-капитаном "Реала". | soccernews.ru