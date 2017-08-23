"Реал" увеличит сумму отступных за Иско до 700 миллионов евро

Теги реал мадридиско

"Реал" увеличит сумму отступных за Иско до 700 миллионов евро

"Реал" готовит новый контракт для полузащитника Иско, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб увеличит зарплату футболиста, а также сумму отступных до 700 миллионов евро.

Кроме того, "сливочные" планируют пролонгировать соглашения с Марко Асенсио, Каримом Бензема, Марсело, Дани КарвахалемРафаэлем Вараном и Зинедином Зиданом.

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комментарии
Messi

со всем согласен, НО с Бензема можно было не "пролонгировать соглашение"

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