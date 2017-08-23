"Реал" увеличит сумму отступных за Иско до 700 миллионов евро

"Реал" готовит новый контракт для полузащитника Иско, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб увеличит зарплату футболиста, а также сумму отступных до 700 миллионов евро.

Кроме того, "сливочные" планируют пролонгировать соглашения с Марко Асенсио, Каримом Бензема, Марсело, Дани Карвахалем, Рафаэлем Вараном и Зинедином Зиданом.

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