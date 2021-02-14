"Реал" уверен, что получит Холанда

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"Реал" уверен, что получит Холанда"Реал" намерен летом купить форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

В руководстве "королевского клуба" считают, что именно они фавориты в борьбе за футболиста, несмотря на интерес к норвежцу со стороны ряда европейских топ-клубов. Уверенность основана на хороших отношениях между "Реалом" и "Боруссией", а так же контактами президента испанского клуба Флорентино Переса с агента игрока Мино Райолой. Стоит отметить, что и сам Холанд хотел бы выступать за "сливочных". 

Издание As со ссылкой на источники в "Боруссии" заявляет, что в контракте нападающего нет пункта о праве выкупа за 75 млн евро в 2022 году. Имеется лишь устная договоренность. Присутствует вариант, при котором Холанд может сменить клуб уже этим летом. Но тогда сумма трансфера будет заметно выше.  

По имеющейся информации, Холанд попросит зарплату в размере 12 млн евро в год. 

В текущем сезоне норвежец провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.

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