"Реал" уверен в неудаче "Барселоны" в переговорах по трансферу Неймара

Мадридский "Реал" занял выжидающую позицию в вопросе приобретения нападающего ПСЖ Неймара, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб не намерен форсировать события, будучи уверенным, что "Барселоне" не удастся договориться о трансфере бразильца.

Ранее утверждалось, что ПСЖ готов продать 27-летнего форварда только "Реалу". У парижан плохие отношения с "блауграной" и они не горят желанием усиливать каталонскую команду.

Сам Неймар стремится вернуться на "Камп Ноу". Однако его главная цель - покинуть французский клуб, поэтому он может согласиться и на предложение "бланкос".

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