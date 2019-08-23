"Реал" уверен в неудаче "Барселоны" в переговорах по трансферу Неймара

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"Реал" уверен в неудаче "Барселоны" в переговорах по трансферу Неймара

Мадридский "Реал" занял выжидающую позицию в вопросе приобретения нападающего ПСЖ Неймара, сообщает AS.

По сведениям издания, королевский клуб не намерен форсировать события, будучи уверенным, что "Барселоне" не удастся договориться о трансфере бразильца.

Ранее утверждалось, что ПСЖ готов продать 27-летнего форварда только "Реалу". У парижан плохие отношения с "блауграной" и они не горят желанием усиливать каталонскую команду.

Сам Неймар стремится вернуться на "Камп Ноу". Однако его главная цель - покинуть французский клуб, поэтому он может согласиться и на предложение "бланкос".

Не пропустите: Неймар готов объявить о желании вернуться в "Барселону", но при одном условии. | http://soccernews.ru
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