"Реал" уверен в приобретении Погба и Азара
Руководство мадридского "Реала" оптимистично настроено касательно трансферов полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и вингера "Челси" Эдена Азара.
Как сообщает Sky Sports, боссы королевского клуба уверены, что этим сделкам ничего не сможет помешать, поскольку сами футболисты хотят продолжить карьеру на "Сантьяго Бернабеу".
Ожидается, что за двух звёзд АПЛ "бланкос" придётся заплатить не менее 250 миллионов евро.
26-летний Погба в текущем сезоне сыграл за "МЮ" 44 матча, забил 16 мячей и сделал 11 ассистов. В активе 28-летнего Азара 46 игр в составе "Челси", 19 голов и 13 результативных передач.
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|34
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|Челси
|35
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|Арсенал Лондон
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|Уотфорд
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|Саутгемптон
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