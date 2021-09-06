"Реал" уверен в трансфере Холанда

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"Реал" уверен в трансфере ХоландаФото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд вероятнее всего, продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает Marca, Килиан Мбаппе - главная цель мадридского "Реала" на 2022 год, но не единственная.

По информации источника, клуб также находится в хорошей позиции для трансфера Холанда. В "Мадриде" выражают уверенность в достижении с Мино Райолой соглашения о трансфере норвежца.

Напомним, что сумма отступных за Холанда летом 2022 года будет равняться 75 миллионам евро.

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