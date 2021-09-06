"Реал" уверен в трансфере Холанда
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Нападающий дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд вероятнее всего, продолжит карьеру в чемпионате Испании.
Как сообщает Marca, Килиан Мбаппе - главная цель мадридского "Реала" на 2022 год, но не единственная.
По информации источника, клуб также находится в хорошей позиции для трансфера Холанда. В "Мадриде" выражают уверенность в достижении с Мино Райолой соглашения о трансфере норвежца.
Напомним, что сумма отступных за Холанда летом 2022 года будет равняться 75 миллионам евро.
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|Команда
|М
|О
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|32
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|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
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|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|10
|Шальке
|32
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|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
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|14
|Аугсбург
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|Майнц 05
|32
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
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|28
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