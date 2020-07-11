"Реал" уверенно обыграл "Алавес" в домашнем матче Примеры

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"Реал" уверенно обыграл "Алавес" в домашнем матче Примеры

Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" в домашнем мачте 35 тура Примеры.

"Реал" - "Алавес" - 2:0 

Голы: Бензема, 11 (пенальти) - 1:0, Асенсио, 51 - 2:0

"Реал Мадрид": Куртуа, Варан, Милитао, Менди, Васкес, Кроос, Модрич (Вальверде, 70), Асенсио (Винисиус Жуниор, 70), Каземиро, Родриго (Иско, 82), Бензема (Азар, 82).

"Алавес": Роберто, Эли, Лагуардиа, Марин, Химо Наварро (Агиррегабириа, 23), Мендес (Сайнс, 68), Фейса (Махмуд, 55), Берк, Камараса, Лукас Перес (Риоха, 55), Хоселу (Родригес, 69).

"Реал" продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, обгоняя "Барселону" на 4 балла. "Алавес" располагается на 17 позиции.

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