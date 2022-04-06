"Реал" уверенно обыграл "Челси" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" на выезде обыграл лондонский "Челси" со счетом 3:1.

Победу королевскому клубу принес хет-трик Карима Бензема. В составе лондонцев отличился Кай Хавертц.

Ответный матч состоится 12 апреля в Мадриде.

"Челси" Англия – "Реал" Мадрид Испания - 1:3 (1:2)

Голы: Бензема, 21 - 0:1, Бензема, 24 - 0:2, Хавертц, 40 - 1:2, Бензема, 46 - 1:3

"Челси": Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен (Ковачич, 46), Аспиликуэта, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Канте (Зиеш, 46), Пулишич (Лукаку, 64), Маунт, Хавертц.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао (Начо, 64), Менди, Модрич, Кроос (Камавинга, 74), Каземиро, Вальверде (Себальос, 86), Бензема (Бэйл, 86), Винисиус Жуниор.

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