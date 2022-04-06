"Реал" уверенно обыграл "Челси" в Лиге чемпионов

Теги реал мадридчелси

"Реал" уверенно обыграл "Челси" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" на выезде обыграл лондонский "Челси" со счетом 3:1.

Победу королевскому клубу принес хет-трик Карима Бензема. В составе лондонцев отличился Кай Хавертц.

Ответный матч состоится 12 апреля в Мадриде.

"Челси" Англия – "Реал" Мадрид Испания - 1:3 (1:2)
Голы: Бензема, 21 - 0:1, Бензема, 24 - 0:2, Хавертц, 40 - 1:2, Бензема, 46 - 1:3

"Челси": Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен (Ковачич, 46), Аспиликуэта, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Канте (Зиеш, 46), Пулишич (Лукаку, 64), Маунт, Хавертц.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао (Начо, 64), Менди, Модрич, Кроос (Камавинга, 74), Каземиро, Вальверде (Себальос, 86), Бензема (Бэйл, 86), Винисиус Жуниор.

Не пропустите: ПСЖ может купить лидера "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 апреля

Главные новости дня: 6 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов