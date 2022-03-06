"Реал" уверенно обыграл "Реал Сосьедад"

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"Реал" уверенно обыграл "Реал Сосьедад"Фото: твиттер "Реала"

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Реал" разгромил "Реал Сосьедад".

"Реал" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Севилью" на 5 очков. "Сосьедад" идет третьим.

"Реал" - "Реал Сосьедад" 4:1

Голы: Ойарсабаль (пен), 10 - 0:1, Камавинга, 40 - 1:1, Модрич, 43 - 2:1, Бензема (пен), 76 - 3:1, Асенсио, 79 - 4:1

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 84), Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 82), Каземиро, Камавинга, Бензема (Мариано Диас, 84), Винисиус Жуниор (Марсело, 82), Родриго (Асенсио, 77).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Элустондо, 64), Ле Норман, Пачеко (Рафинья, 46), Горосабель, Ильярраменди (Субименди, 64), Мерино, Субельдия, Сильва (Джуахра, 46), Исак (Серлот, 80), Ойарсабаль.  

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