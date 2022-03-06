"Реал" уверенно обыграл "Реал Сосьедад"
Фото: твиттер "Реала"
В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги "Реал" разгромил "Реал Сосьедад".
"Реал" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Севилью" на 5 очков. "Сосьедад" идет третьим.
"Реал" - "Реал Сосьедад" 4:1
Голы: Ойарсабаль (пен), 10 - 0:1, Камавинга, 40 - 1:1, Модрич, 43 - 2:1, Бензема (пен), 76 - 3:1, Асенсио, 79 - 4:1
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 84), Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Себальос, 82), Каземиро, Камавинга, Бензема (Мариано Диас, 84), Винисиус Жуниор (Марсело, 82), Родриго (Асенсио, 77).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа (Элустондо, 64), Ле Норман, Пачеко (Рафинья, 46), Горосабель, Ильярраменди (Субименди, 64), Мерино, Субельдия, Сильва (Джуахра, 46), Исак (Серлот, 80), Ойарсабаль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14