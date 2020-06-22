"Реал" уверенно обыграл "Реал Сосьедад" и обогнал "Барселону" в Ла Лиге

"Реал" обыграл "Реал Сосьедад" в матче 30-го тура чемпионата Испании.

В составе "сливочных" отметились Серхио Рамос и Карим Бензема.

"Реал Сосьедад" - "Реал" - 2:1 (0:0)

Голы: Рамос,50 (пенальти) - 0:1, Бензема, 70 - 0:2, Мерино, 83 - 1:2

"Реал Сосьедад": Ремиро, Льоренте, Монреаль, Горосабель (Элустондо, 60), Ле Норман, Мерино, Субельдия (Субименди, 80), Ойарсабаль (Янузай, 60), Эдегор (Лопес, 79), Порту, Исак (Виллиан Жозе, 79).

"Реал Мадрид": Куртуа, Карвахаль, Рамос (Милитао, 60), Марсело (Менди, 89), Варан, Кроос, Вальверде (Модрич, 89), Хамес (Асенсио, 78), Каземиро, Винисиус Жуниор, Бензема (Мариано Диас, 78).

Благодаря этой победе "Реал" набрал три очка и обогнал "Барселону". У обеих команд по 65 баллов.

А еще: "Валенсия" Черышева обыграла "Осасуну" в матче Ла Лиги