"Реал" уверенно победил "Интер" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" на своем поле обыграл миланский "Интер" со счетом 2:0.

Победу испанскому клубу принесли голы Тони Крооса и Марко Асенсио.

"Реал", набрав 15 очков, занял первое место в группе D. "Интер" с 10 очками финишировал на второй позиции. Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

"Реал" Мадрид, Испания – "Интер" Италия - 2:0 (1:0)

Голы: Кроос, 17 - 1:0, Асенсио, 79 - 2:0

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос (Вальверде, 78), Каземиро (Камавинга, 71), Йович (Мариано Диас, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 81), Родриго (Асенсио, 78).

"Интер": Ханданович, Думфрис (Димарко, 46), Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович (Видаль, 60), Чалханоглу (Весино, 60), Барелла, Джеко (Санчес, 60), Мартинес (Гальярдини, 66).

Удаление: Барелла (64).

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