"Реал" уверенно победил в Кубке Испании. В воротах стоял Лунин
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл "Алькояно" со счетом 3:1 и пробился в следующий раунд турнира.
Победу королевскому клубу принесли голы Эдера Милитао и Марко Асенсио, а также автогол Хосе Фигераса. В составе хозяев отличился Дани Вега.
"Алькояно" – "Реал" - 1:3 (0:1)
Голы: Милитао, 39 - 0:1, Вега, 66 - 1:1, Асенсио, 76 - 1:2, Фигерас, 78 (автогол) - 1:3
"Реал": Лунин, Начо, Алаба, Милитао, Марсело, Каземиро, Вальверде, Камавинга (Иско, 78), Азар (Кроос, 78), Мариано Диас (Асенсио, 48), Родриго.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14