"Реал" уверенно победил в Кубке Испании. В воротах стоял Лунин

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"Реал" уверенно победил в Кубке Испании. В воротах стоял Лунин

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл "Алькояно" со счетом 3:1 и пробился в следующий раунд турнира.

Победу королевскому клубу принесли голы Эдера Милитао и Марко Асенсио, а также автогол Хосе Фигераса. В составе хозяев отличился Дани Вега.

"Алькояно" – "Реал" - 1:3 (0:1)
Голы: Милитао, 39 - 0:1, Вега, 66 - 1:1, Асенсио, 76 - 1:2, Фигерас, 78 (автогол) - 1:3

"Реал": Лунин, Начо, Алаба, Милитао, Марсело, Каземиро, Вальверде, Камавинга (Иско, 78), Азар (Кроос, 78), Мариано Диас (Асенсио, 48), Родриго.

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