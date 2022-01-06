"Реал" уверенно победил в Кубке Испании. В воротах стоял Лунин

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский "Реал" на выезде обыграл "Алькояно" со счетом 3:1 и пробился в следующий раунд турнира.

Победу королевскому клубу принесли голы Эдера Милитао и Марко Асенсио, а также автогол Хосе Фигераса. В составе хозяев отличился Дани Вега.

"Алькояно" – "Реал" - 1:3 (0:1)

Голы: Милитао, 39 - 0:1, Вега, 66 - 1:1, Асенсио, 76 - 1:2, Фигерас, 78 (автогол) - 1:3

"Реал": Лунин, Начо, Алаба, Милитао, Марсело, Каземиро, Вальверде, Камавинга (Иско, 78), Азар (Кроос, 78), Мариано Диас (Асенсио, 48), Родриго.

Не пропустите: "Барселона" обыграла клуб 3-го дивизиона в Кубке Испании. | http://soccernews.ru