"Реал" уверенно разобрался с "Сельтой" в первом туре Примеры

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"Реал" уверенно разобрался с "Сельтой" в первом туре Примеры

В рамках 1-го тура испанской Примеры "Реал" добыл выездную победу над "Сельтой".

"Сельта" - "Реал" 1:3

Голы: Бензема, 12 - 0:1, Кроос, 61 - 0:2, Васкес, 80 - 0:3, Лосада, 90 - 1:3

"Сельта": Рубен Бланко, Оласа, Васкес, Костас, Араухо, Денис Суарес, Мендес, Лоботка (Систо, 75), Бельтран (Диоп, 83), Фернандес (Лосада, 88), Аспас.

"Реал": Куртуа, Одриосола, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор (Васкес, 69), Кроос, Бэйл (Иско, 75), Бензема (Йович, 81).

Предупреждения: Васкес (7), Рубен Бланко (12), Аспас (12), Винисиус Жуниор (36), Фернандес (49), Одриосола (64), Костас (74).

Удаление: Модрич (56).    

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Хорошее начало сезона,жаль,что удалили Модрича.

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andi
андрей

ЛУКА МОДРИЧ удален справедливо.

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