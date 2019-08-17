"Реал" уверенно разобрался с "Сельтой" в первом туре Примеры
В рамках 1-го тура испанской Примеры "Реал" добыл выездную победу над "Сельтой".
"Сельта" - "Реал" 1:3
Голы: Бензема, 12 - 0:1, Кроос, 61 - 0:2, Васкес, 80 - 0:3, Лосада, 90 - 1:3
"Сельта": Рубен Бланко, Оласа, Васкес, Костас, Араухо, Денис Суарес, Мендес, Лоботка (Систо, 75), Бельтран (Диоп, 83), Фернандес (Лосада, 88), Аспас.
"Реал": Куртуа, Одриосола, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор (Васкес, 69), Кроос, Бэйл (Иско, 75), Бензема (Йович, 81).
Предупреждения: Васкес (7), Рубен Бланко (12), Аспас (12), Винисиус Жуниор (36), Фернандес (49), Одриосола (64), Костас (74).
Удаление: Модрич (56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32