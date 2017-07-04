"Реал" уволил главу медицинского штаба клуба

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"Реал" уволил главу медицинского штаба клубаМадридский "Реал" уволил главу медицинского штаба клуба Хесуса Ольмо, информирует испанская пресса.

Сообщается, что расставание со специалистом в области ортопедии и спортивной реабилитации было с энтузиазмом воспринято большинством игроков королевского клуба. Это связано с тем, что Ольмо имел напряженные отношения как с рядом футболистов, так и предыдущим тренерским штабом команды во главе с Карло Анчелотти. Недоверие к главе медицинского штаба вынудило некоторых из игроков "Реала" восстанавливаться от полученных травм, прибегая к помощи специалистов на стороне.

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