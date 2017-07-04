Мадридский "Реал" уволил главу медицинского штаба клуба Хесуса Ольмо, информирует испанская пресса.

Сообщается, что расставание со специалистом в области ортопедии и спортивной реабилитации было с энтузиазмом воспринято большинством игроков королевского клуба. Это связано с тем, что Ольмо имел напряженные отношения как с рядом футболистов, так и предыдущим тренерским штабом команды во главе с Карло Анчелотти. Недоверие к г лаве медицинского штаба вынудило некоторых из игроков "Реала" восстанавливаться от полученных травм, прибегая к помощи специалистов на стороне.