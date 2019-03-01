"Реал" уволил тренера юношеской команды за публичную критику игры в Эль Класико

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"Реал" уволил тренера юношеской команды за публичную критику игры в Эль Класико

Мадридский "Реал" уволил тренера юношеской команды Альваро Бенито за публичную критику игры "сливочных" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против "Барселоны".

42-летний специалист лишился работы после выступления на радио Cadena Ser и телеканале Movistar, где обсуждалось Эль Класико. В частности, он подверг критике Винисиуса Жуниора, Каземиро и Тони Крооса.

Как сообщает Marca, команда "Реала" U-18 без наставника надолго не останется - Бенито заменит легенда королевского клуба Рауль Гонсалес Бланко, который сейчас работает с ребятами в возрасте до 16 лет.

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